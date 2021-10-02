Лавров назвал создание AUKUS размыванием форматов взаимодействия в АТР

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал создание альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией размыванием многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Лавров назвал создание AUKUS размыванием форматов взаимодействия в АТР
  • РИА Новости

По его мнению, США изобрели «одну из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии», среди которых можно выделить AUKUS и QUAD.

«Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН», — приводит ТАСС его слова на XXIX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее заместитель МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

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