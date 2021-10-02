Лавров назвал создание AUKUS размыванием форматов взаимодействия в АТР
- РИА Новости
По его мнению, США изобрели «одну из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии», среди которых можно выделить AUKUS и QUAD.
«Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН», — приводит ТАСС его слова на XXIX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Ранее заместитель МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.