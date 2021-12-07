«А разве их кто-то приглашал?»: как повлияет дипломатический бойкот США на Олимпийские игры в Пекине

После объявления Вашингтоном дипломатического бойкота пекинской Олимпиады китайская сторона призвала не политизировать грядущие Игры. В России назвали решение администрации Джо Байдена нелогичным и констатировали, что оно никак не повлияет на сами соревнования.

«Бойкот контрпродуктивен»

Олимпийские игры в Пекине недосчитаются представителей США. К счастью, речь идёт об официальных лицах, а не об американских спортсменах. Как сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, администрация президента Джо Байдена не станет отправлять дипломатическую или официальную делегацию в Китай, поскольку, по мнению Вашингтона, страна — хозяйка Игр нарушает права человека.

Через несколько часов после этого заявления о намерении отказаться от посещения Олимпиады-2022 чиновников также объявила Новая Зеландия. Правда в Веллингтоне объяснили своё решение ситуацией с распространением коронавируса и возникающими из-за этого логистическими проблемами. Ранее о возможности бойкотировать Игры в том или ином виде говорили в Великобритании, Австралии и Норвегии, однако официальных заявлений на этот счёт пока не звучало.

Международный олимпийский комитет спокойно отнёсся к решению США. Как говорится на официальном сайте организации, присутствие чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это решение правительства каждой страны, которое МОК уважает, сохраняя нейтралитет. Там добавили, что Игры и участие в них спортсменов остаются вне политики.

В Китае же призвали американцев прекратить политизировать спорт и остановить попытки подорвать проведение зимней Олимпиады. Как отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Игры в Пекине — это не сцена для политических шоу и манипуляций.

«Действия США всерьёз нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта... Китай выражает США своё сильное недовольство и решительный протест, а также примет контрмеры», — приводит слова дипломата ТАСС.

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В России заявление Белого дома вызвало удивление. Так, по мнению известного журналиста Владимира Познера, бойкот со стороны США — половинчатая и не имеющая логики мера.

«Если страна в самом деле... нарушает права человека, бойкот должен быть полным, без участия спортсменов. Кроме того, политика Китая давно известна, почему объявили меры в последний момент? В общем, нет логики, а есть какая-то невразумительная политическая игра», — сказал Познер в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение США сложно назвать бойкотом, ведь ранее в свете пандемии Китай договорился со странами о неприезде официальных лиц.

«Олимпиада проходит в достаточно жёстких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами. Для нас главное, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики», — заявил Песков.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила: «Присутствие дипломатов на Олимпийских играх никакой роли не играет. Не им же выступать и бороться за медали. Да и вообще, разве их когда-то приглашают туда? Нет, просто собственное желание».

«США просто воспользовались моментом показать своё вечное недовольство. Надо же быть в центре внимания. Что, в первый раз такие выходки от них, что ли? Ну да, провокация. Очередная политизация спорта. Но Олимпийские игры от этого хуже не станут. Какой смысл реагировать на это?» — заявила Роднина Sport24.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что таким образом американцы хотят проверить, кто является их союзником.

«Те формулировки, что я слышала, показались мне очень жёсткими. Говорю об обращении к союзникам: в США будут смотреть по тому, кто из президентов приедет поддержать свою команду, боевой дух спортсменов... Американцы хотят проверить, кто у них сторонник, а кто — нет. Видно, что это преподносится именно так», — объяснила олимпийская чемпионка в разговоре с «Чемпионатом».

Комментируя ситуацию, в Олимпийском комитете России пожелали сторонам прийти к мирному урегулированию конфликта. По мнению заместителя генерального директора организации Родиона Плитухина, Олимпийская хартия не предусматривает такого способа взаимодействия, как бойкот.

«Обращаясь к практике 1980 и 1984 годов, можно констатировать, что бойкот контрпродуктивен прежде всего для спорта и олимпийского движения. Мы желаем всем участникам найти консенсус на благо развития спорта», — сказал чиновник.

«Баба с возу — кобыле легче»

В то же время многие специалисты в России уверены, что дипломатический бойкот со стороны США не повлияет на сами Игры. По мнению почётного президента ОКР, первого зампреда Госдумы Александра Жукова, соревнования в Пекине в любом случае станут большим спортивным праздником.

«На проведении турнира это не скажется, по крайней мере негативно — точно. Это означает, что не приедет Байден и его сотрудники, только это. Американцы всё время пытаются использовать Олимпийские игры для каких-то политических целей, что, собственно, противоречит самому духу соревнований», — заявил Жуков «Матч ТВ».

А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев констатировал, что никто не будет сильно переживать из-за отсутствия американских политиков.

«Баба с возу — кобыле легче... Игры — не для политиков, а для людей и спортсменов. А поедут туда какие-то политики — двадцать пятое дело. Это говорит только об их слабости, они не умеют держать удар. Пытаются как-то уколоть, пыжатся, «наказывают» Китай, но это бесполезное дело... Добрались уже до спорта, а это говорит об уровне политической подготовленности истеблишмента — настолько низкий уровень, что даже поражаешься», — считает специалист.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона и депутата ГД Вячеслава Фетисова, бойкот не возымеет должного эффекта, а история ничему не учит США.

«Понять смысл этого бойкота мне сложно — как политику и спортсмену. Если они что-то задумали — да ради бога. Уже много было разных бойкотов. В истории можно увидеть много подобных случаев. Никакого эффекта это не принесло, кроме наказания спортсменам. Бойкот влияет на спортсменов? Да с чего бы? Ну не приехал какой-то министр, и что с этого? Не приехал, и слава богу», — считает Фетисов.

Согласен с ним и комментатор Дмитрий Губерниев. По словам журналиста, США делают хуже в первую очередь себе.