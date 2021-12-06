Золото в санях и дубль во фристайле: чего добились россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта

Российские спортсмены на минувшей неделе завоевали россыпь наград на этапах Кубков мира в зимних видах спорта. Саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали победителями в Сочи, а фристайлист Максим Буров завоевал два золота в Руке. Конькобежцы не ударили в грязь лицом в Солт-Лейк-Сити, куда добрались в последний момент, а бобслеисты и скелетонисты добились обнадёживающих результатов в Альтенберге.

Золотые сани

В Сочи за последние две недели прошло сразу два этапа Кубка мира по санному спорту. Первоначально их планировали провести в канадском Уистлере и американском Лейк-Плэсиде, но в начале сезона Международной федерации санного спорта (FIL) пришлось спешно переносить соревнования в Россию, так как организаторы не смогли гарантировать въезд всех заявленных участников в связи с коронавирусными ограничениями.

Перенос, конечно, сыграл на руку россиянам, ведь олимпийская трасса «Санки» им хорошо знакома. На первом из двух домашних этапов серебро в двойках завоевали Андрей Богданов и Юрий Прохоров, выступающие вместе лишь первый сезон, бронзовые награды принесли Виктория Демченко и Роман Репилов, а эстафетная команда в составе Богданова, Прохорова, Демченко и Семёна Павличенко одержала победу.

На минувшей неделе Богданов и Прохоров сделали ещё шаг вперёд и стали победителями соревнований среди двоек, опередив главных конкурентов, немцев Тони Эггерта и Сашу Бенекена, на 0,134 секунды.

После старта они подчеркнули, что важную роль в их триумфе сыграло большое количество тренировок на олимпийском стадионе.

«Конечно, мы очень счастливы выиграть, тем более что это наша домашняя трасса. Секрет в том, что ты просто делаешь меньше ошибок, чем другие. Это то, что помогло нам сегодня», — приводит слова Богданова пресс-служба FIL.

Его партнёр Юрий Прохоров признался, что спортсмены ожидали высокого результата, но пока не делают из победы далекоидущих выводов.

«Мы рассчитывали, что если погода позволит, то удержим позиции второго этапа. И доказали это. Рады, что не дрогнули и дома использовали шанс, который нам представился. Это очень большой вклад в зачёт Кубка мира. Мы и дальше готовы радовать всех, в том числе и себя. Но об участии в Олимпиаде говорить рано, как и делать какие-то выводы. Нам ещё предстоит узнать, что мы можем показать на трассах в Европе. Но мы работаем и идём к этому», — цитирует саночника РИА Новости.

Ещё две серебряные награды этапа в спринте принесли Роман Репилов и экипаж-двойка Александр Денисьев — Владислав Антонов.

Триумф Бурова и неопределённость олимпийского отбора

Фристайлист Максим Буров стал двукратным победителем первого этапа Кубка мира по фристайлу, который проходил в финской Руке. Трёхкратный чемпион мира ожидаемо показал лучшие результаты в лыжной акробатике.

«Всё прошло хорошо. Очень рад, что так хорошо начался сезон», — приводит комментарий победителя olympics.com.

Maxim Burov goes back-to-back as he takes his second win in two days in Ruka with that perfectly stomped back double Full-Full-Full. Gotta love the execution on this one 😎👌 #aerialspic.twitter.com/1lD9eNZErM — FISfreestyle (@FISfreestyle) December 3, 2021

В командных соревнованиях по лыжной акробатике российские фристайлисты завоевали серебро, уступив лишь сборной Китая. В команде России, помимо Бурова, выступали Любовь Никитина и Станислав Никитин.

При этом по-прежнему под вопросом остаётся поездка российских спортсменов на североамериканские этапы Кубка мира. По действующим правилам, в США и Канаду могут въехать только те, кто привит от коронавируса вакцинами, одобренными американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или Всемирной организацией здравоохранения. Российских вакцин среди них нет, а у Федерации фристайла России (ФФР) не было возможности ревакцинировать всех спортсменов иностранными вакцинами. Пропустив часть квалификационных этапов, некоторые российские атлеты рискуют не попасть на Олимпиаду.

«Если ничего не изменится, то часть наших спортсменов просто не смогут отобраться на Олимпийские игры, завоевать олимпийские лицензии. Это абсолютно неравноправный и нечестный подход», — заявил РИА Новости президент ФФР Алексей Курашов.

Конькобежцы прорвались в США

Российские конькобежцы столкнулись с аналогичной проблемой въезда в США, но Федерация конькобежного спорта России смогла добиться для них разрешения на участие. Россияне прилетели в Солт-Лейк-Сити всего за несколько дней до начала соревнований, но, несмотря на сложности акклиматизации, смогли завоевать две серебряные и три бронзовые награды в дивизионе А, а также золото в дивизионе B.

Ангелина Голикова дважды стала серебряным призёром на дистанции 500 м, а Ольга Фаткулина заняла третье место во втором забеге на этой дистанции. После выступления она посетовала на то, что у неё в этом сезоне никак не получается разгон, поэтому результат выходит не слишком высокий.

«Мне, конечно, хотелось здесь на пятисотке выбежать из 37 секунд, потому что иметь личный результат выше и бежать 37 — самой стрёмно было бы за такой результат. Сегодня была задача выкарабкаться из 37 секунд. Настраивалась на разгон, на первом «полтиннике» думала: «Оля, всё делай, чтобы его улучшить». Я уже все тактики, психологические разминки разные пробую — ничего не срабатывает. Тренеру жалуюсь на разгон, а он говорит: «Всё придёт, Оль, всё будет». Вот жду, когда «всё будет», — рассказала спортсменка «Матч ТВ».

Чемпионка мира 2021 года на 500-метровке Голикова, в свою очередь, тоже заявила, что недовольна результатом.

«Понимаю, что могу бежать быстрее, не получаются какие-то моменты, и это в какой-то степени меня расстраивает. Понимаю, что стою на пороге шикарного результата, но пока его нет. Результат 36,3 — да, это было бы круто, а 36,7 — это проходной старт», — сказала россиянка.

Ещё одну бронзу россиянки завоевали в командной гонке преследования, уступив сборным Канады и Нидерландов. Среди мужчин в Солт-Лейк-Сити отличился только Руслан Захаров, который занял третье место в масс-старте.

Бобслей и скелетон набирают обороты

Бобслеисты и скелетонисты на минувшей неделе выступали на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, где завоевали серебро и бронзу.

Впервые призёром этапов Кубка мира стала 21-летняя скелетонистка Алина Тарарыченкова. Уроженка Орла заняла второе место, уступив 0,31 секунды победительнице Тине Херманн из Германии. По словам главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана, россиянка разрушила планы хозяек турнира занять весь пьедестал почёта.

«Алина молодец, она хорошо проехала оба заезда, второе место — отличный результат. В прошлом сезоне на этой трассе Алина заняла четвёртое место, немного недотянув до призового. А в этом году у нее всё получилось, она стала второй. Немки на своей привычной трассе рассчитывали занять весь пьедестал почёта, но Алина разрушила их планы, отлично боролась и пробилась в призёры», — сказал Чабан.

Благодаря второму месту Тарарыченкова поднялась и на вторую строчку общего зачёта. Вслед за ней идёт ещё одна россиянка — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина.

Наконец-то порадовали медалью Кубка мира бобслеисты. Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов в Германии отметились бронзовой наградой в соревнованиях двоек, и это первая российская медаль в бобслее в этом сезоне. Старший тренер сборной России Павел Щегловский высоко оценил прогресс экипажа.

«В этом сезоне они постепенно начали приближаться к призовым местам на этапах Кубка мира. И на предыдущем этапе они уже были четвёртыми, а сегодня проехали очень хорошо и стабильно. Ребята вместе с тренерами продолжают работать с техникой и стараются найти оптимальные настройки. Результат на этапе Кубка мира показал, что они движутся в правильном направлении», — сказал Щегловский.

27-летний Гайтюкевич пришёл в бобслей по спортивным меркам недавно — в 2017 году, но уже стал лидером сборной. Личный тренер спортсмена Олег Сухорученко считает, что Ростислав уже готов бороться за медали Олимпийских игр, но наилучшую форму наберёт спустя год-два.

«Физически и психологически он уже сейчас готов к лидерству, но отсутствие колоссального наката, который есть у наших соперников, пока даёт о себе знать. Ростислав сейчас изучает трассы и каждый раз открывает для себя какие-то секреты. Я думаю, что через год-два он наберёт опыт и будет стабильно показывать высокие результаты. Гайтюкевич очень работоспособен, что позволяет ему в сжатые сроки нивелировать отставание от лидеров мирового бобслея», — цитирует Сухорученко ТАСС.