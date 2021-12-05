Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Вероника Степанова доказала, что она настоящая эстафетчица. Таких у нас давно не было. В прошлом сезоне мы все восхищались её финишем на чемпионате России», — цитирует ТАСС Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, Степанова на высокогорье показывает не такие хорошие результаты.

«А следующие две Олимпиады — в горах. Поэтому будем с ней над этим работать», — добавила она.

Вяльбе также сообщила, что в скором времени сборная России должна пополниться молодыми перспективными лыжницами.

Женская сборная России 5 декабря завоевала золотые медали в эстафете. Степанова выиграла финишный спурт у Моа Ольссон из Швеции. Лыжница из Скандинавии уступила Степановой около одной секунды.

В составе российской команды, помимо Степановой, в эстафете приняли участие Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе КМ впервые за 17 лет.