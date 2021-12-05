Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе КМ впервые за 17 лет

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Женская сборная России по лыжным гонкам впервые с 2004 года одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира.
Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе КМ впервые за 17 лет
  • РИА Новости

На этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой одержала победу в эстафете.

В последний раз подобного результата россиянки добивались в 2004 году на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме (Италия). Тогда в составе команды выступали Лариса Куркина, Наталья Баранова-Масалкина, Евгения Медведева и Юлия Чепалова. 

Ранее Бородавко отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.

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