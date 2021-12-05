Бородавко отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиянок в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).
Бородавко отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере
  • РИА Новости

«Каждая спортсменка на своём этапе отработала очень хорошо. Вероника Степанова в хорошем спринтерском стиле убежала на финише. Мы и хотели её посмотреть именно на последнем этапе. Приятно, что у девочек появляется уверенность. Они всё больше и больше навязывают борьбу Терезе Йохауг и другим соперницам на каждом этапе. Главное сейчас — это не почивать на лаврах, идти по плану, выполнять задачи, которые ставили перед сезоном. Всё идёт так, как надо», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.

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