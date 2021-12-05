Непряева назвала Степанову джокером сборной России
- РИА Новости
Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла Хелене Марие Фоссесхолм из Норвегии и представительницу Швеции Моа Ольссон. 22-летняя спортсменка принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.
«Мы очень рады. Сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда», — приводит слова Непряевой Folkbladet.
Ранее сообщалось, что Степанова назвала фантастикой победу в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.