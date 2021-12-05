Непряева назвала Степанову джокером сборной России

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу команды в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла Хелене Марие Фоссесхолм из Норвегии и представительницу Швеции Моа Ольссон. 22-летняя спортсменка принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.

«Мы очень рады. Сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда», — приводит слова Непряевой Folkbladet.

Ранее сообщалось, что Степанова назвала фантастикой победу в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.