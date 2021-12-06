Смотр сил перед Олимпиадой: объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России обнародовала состав сборной на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала. В список попали 32 игрока, представляющих десять клубов КХЛ. В ростере нашлось место как молодым исполнителям, например Кириллу Семёнову и Александру Никишину, так и опытным спортсменам вроде Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, а в тройку вратарей попал Александр Самонов, практически не имеющий практики в СКА. Менеджер команды Илья Ковальчук объяснил такой выбор состава желанием наставника Алексея Жамнова проверить в деле конкретных людей. Между тем тренер Сергей Гончар заявил, что это было коллективным решением штаба после рассмотрения всех доступных кандидатур.

Вопросы по выбору

Кубок Первого канала по хоккею, который пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве, в этом году важен с точки зрения подготовки к Олимпийским играм. Из-за ситуации с коронавирусом в мире нет гарантий, что НХЛ всё же отпустит своих игроков в Пекин, а потому нельзя исключать, что в Китай отправится сборная России, полностью укомплектованная из спортсменов, выступающих в КХЛ. К тому же любопытно было посмотреть, какой выбор на второй этап Евротура сделает новый тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым и менеджером Ильёй Ковальчуком.

В ростер ожидаемо попали все сильнейшие, в том числе Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Вадим Шипачёв, Андрей Кузьменко и набирающий форму Никита Гусев. Обошлось и без сюрпризов вроде приглашения на Кубок Карьяла 16-летнего Матвея Мичкова, хотя молодёжи в списке достаточно.

При этом в национальной команде нет такого перекоса в пользу игроков ЦСКА и СКА, который имелся в последние годы. Из стана московских армейцев вызваны шесть человек, питерских — пять. Также в состав вошли представители ещё восьми клубов КХЛ: «Ак Барса», столичного «Динамо», «Локомотива», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», «Трактора», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Состав национальной сборной на Кубок Первого канала! Изучаем и готовимся поддерживать команду — стартовый матч на домашнем турнире сыграем 15 декабря, против канадцев 🏒

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/A3tQKv41Wp — Хоккей России (@russiahockey) December 6, 2021

Однако определённые вопросы у болельщиков всё-таки возникли. Так, удивило появление в ростере Александра Самонова. Вратарь хотя и был «первым номером» на последнем чемпионате мира и обладает богатым международным опытом относительно Ивана Федотова и Тимура Билялова, практически не имеет практики в СКА, вчистую проигрывая конкуренцию Ларсу Юханссону. При этом Жамнов с помощниками не вызвали стремительно прогрессирующего в «Сибири» Антона Красоткина и Евгения Аликина из «Амура».

В защите штаб доверился нескольким молодым хоккеистам: Семёну Чистякову из «Авангарда», Сергею Телегину из «Трактора» и Александру Никишину из «Спартака». Последнего IIHF ранее не допускала на турниры под своей эгидой из-за проблем с сердцем. Вероятно, Жамнов решил поближе познакомиться с исполнителями, которые в ближайшем будущем будут защищать цвета сборной. Вместе с тем, в составе не нашлось места для незаменимого в «Тракторе» Альберта Яруллина.

Выбор в линии атаки местами также выглядит достаточно спорно. На Кубке Первого канала получат возможность сыграть Кирилл Марченко и Иван Морозов, нечасто выходящие на лёд в СКА. Компанию им составит только подписавший контракт с «Авангардом» Кирилл Семёнов, проведший всего три встречи в составе «Торонто» в текущей регулярке НХЛ.

Уж точно не меньше заслуживали приглашения, например, Николай Голдобин и Никита Коростелёв из магнитогорского «Металлурга», на двоих забросившие 23 шайбы в нынешнем розыгрыше КХЛ. Обидно должно быть и Константину Окулову, который с 26 баллами идёт вторым в командной гонке бомбардиров ЦСКА. Не получили вызов Артём Анисимов из «Локомотива», Дмитрий Рашевский из «Динамо», Никита Тертышний из «Трактора», играющие ключевые роли в своих коллективах.

«Проверяем конкретных ребят на конкретные роли»

На все вопросы болельщиков оперативно ответил Ковальчук. По его словам, в преддверии Олимпийских игр тренерский штаб составил расширенный список из 120 хоккеистов, в который входят исполнители как из НХЛ, так и из КХЛ. Каждый из них имеет возможность поехать в Пекин, а потому Кубок Первого канала станет для игроков отличной возможностью доказать свою важность для команды.

Отдельно он высказался о наиболее спорных вызовах в сборную. Так, Самонова менеджер назвал «очень талантливым парнем», который хорошо проявил себя на первенстве планеты в Риге.

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«Мы все считаем: надо, чтобы парень сейчас приехал в сборную и поварился в атмосфере национальной команды. Мы с ним пообщаемся. Не может же человек за полгода растерять все свои лучшие качества первого вратаря сборной? С ним явно что-то происходит. Просто надо разобраться, а в хоккейных качествах Самонова никто не сомневается», — объяснил Ковальчук в интервью «Матч ТВ».

Не могли у него не поинтересоваться и состоянием Никишина. Олимпийский чемпион отметил, что в прошлом у игрока возникали определённые проблемы, но подчеркнул: сейчас молодой защитник полностью здоров и имеет допуск ко всем соревнованиям.

«Он проводит по 30 минут за матч. Находится в очень хорошей форме. Габаритный парень, который себя здорово проявляет. Считаю, он заслужил вызов в сборную. В его случае поработать с такими тренерами, как Гончар и Малахов, огромный плюс», — подчеркнул Ковальчук.

Что касается линии нападения, то приглашение Семёнова, только пополнившего состав «Авангарда», он объяснил хорошим катанием, классной работой на вбрасываниях и способностью полезно сыграть в меньшинстве.

«Сейчас у нас будет немного другое построение команды. Мы не берём игроков только потому, что у них лучшая статистика. Тренеры видят каждого в определённой роли. Поэтому мы считаем, что Семёнов окажется полезен», — отметил менеджер.

К чести Ковальчука он не стал и уходить от вопросов по тем хоккеистам, которые не получили вызов в национальную команду на второй этап Евротура. Например, отсутствие в списке Рашевского и Тертышного он связал с желанием посмотреть в деле других хоккеистов, тогда как указанные форварды получили шанс проявить себя на Кубке Карьяла.

«Тот же Серёга Толчинский, который был травмирован в ноябре, теперь приглашён. Это не значит, что мы кого-то списываем со счетов. Хоккей — контактный вид спорта, бывают травмы. И в ближайшем резерве они все у нас есть», — добавил Ковальчук.

У Анисимова же, недавно вернувшегося в КХЛ, по мнению менеджера, достаточно времени, чтобы проявить себя и заслужить доверие Жамнова и помощников.

«На сегодняшний день мы решили взять других игроков. При этом повторю, что отсутствие в сборной России в декабре не значит, что тебя точно не возьмут на Олимпиаду. Сейчас мы проверяем конкретных ребят на конкретные роли», — подытожил Ковальчук.

Отдельно он рассказал о распределении ролей в штабе. По его словам, Владимир Малахов и Сергей Гончар будут работать с защитниками, а Алексей Жамнов и Сергей Фёдоров — с форвардами. Наконец, Алексею Кудашову предстоит «отвечать за общую структуру».

Высказался о составе сборной на Кубок Первого канала и Гончар, который назвал его оптимальным, и подчеркнул, что тренеры рассматривали множество кандидатов из КХЛ.

«Кто-то подошёл под концепцию игры нашей сборной, кто-то — нет. Смотрели, кто готов и находится в хорошем физическом состоянии, готов играть по нашим требованиям. И на основании этого принимали решение... У нас была дискуссия, все мнения учитывались. Вы видите состав, который был выбран коллективным решением. Надо приезжать и показывать хорошую игру», — приводит слова специалиста ТАСС.

«Тренеры собрали всех самых лучших»

Эксперты в целом спокойно встретили объявление ростера и воздержались от критики в адрес нового штаба. Так, бывший наставник сборной Вячеслав Быков согласился с тем, что вызов получили сильнейшие хоккеисты КХЛ.

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«Думаю, данный состав будет рассматриваться и готовиться постепенно к Олимпиаде. Особенно с учётом варианта, если игроки из НХЛ всё-таки не поедут в Пекин. И сборная Канады, которая тоже примет участие в Кубке Первого канала, сыграет потенциальным олимпийским составом... Шансы на победу очень большие, команда сильная, ещё посмотрим расширенный состав. Уверен, тренеры собрали всех самых лучших. Будем смотреть и болеть», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, другой бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов призвал довериться Жамнову и посмотреть за тем, как команда выступит на грядущем турнире.

«Тогда будет понятно, кто соответствует уровню игрока сборной, а кто нет. После Кубка Первого канала можно вернуться к разговору, на кого тренерский штаб может рассчитывать», — объяснил Михайлов.

Наконец, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников констатировал, что выбор нового штаба его ничем не удивил.

«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть... Всё по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, те и в составе. Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, хотя не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодёжь, и средний возраст», — отметил Кожеников в разговоре с «Чемпионатом».