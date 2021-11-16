Мичков рассказал, как относится к статусу наследника Овечкина

Форвард СКА Матвей Мичков, дебютировавший в национальной сборной, поделился своим отношением к сравнениям с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Совсем не читать о себе — это сложно. Я всё равно сижу в Instagram, социальных сетях. Где-то отзывы попадаются, приходится их читать. Но я к ним нормально отношусь, особо не обращаю внимания на то, что пишут. Сколько людей — столько и мнений. Моя же задача — выходить на лёд, показывать, что я умею, и слушать своего тренера. Разговоры о наследнике Овечкина? Я отношусь к этому спокойно. Как и к разговорам о том, что мой полоток — третье звено. Мне так каждый год говорят, ещё с 11 лет. Типа годик пройдёт — и я сдуюсь. Моя задача — это не обращать на это внимания и идти к своей цели, тренироваться, чтобы каждый день становиться ещё сильнее в плане хоккея», — сказал Мичков «Спорт-Экспрессу».

16-летний форвард стал самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу в официальных матчах.

Ранее Мичков признался, что не думает о драфте НХЛ.