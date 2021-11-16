Мичков признался, что не думает о драфте НХЛ

Форвард СКА и сборной России по хоккею Матвей Мичков заявил, что не думает о месте, которое может занять на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я слежу за всем, что происходит в хоккее. Если играет хоккеист 2004 или 2005 года рождения, мне это всегда интересно. Когда есть время, то слежу за своими сверстниками, которые выступают в других лигах. Дворски и Бедард — хорошие форварды. В дальнейшем против них всё равно придётся выходить на лёд. Где-то даже разбираю их игру, чтобы, как придёт время, подсказать партнёрам, как против них действовать в той или иной ситуации, а вратарям — как они бьют буллиты. Пятилетний контракт со СКА? Когда я подписывал его, то не думал о драфте, да и сейчас о нём не думаю. Мне это неважно. Я ни с кем из североамериканских агентов не общаюсь, со скаутами тоже. Даже их не знаю», — сказал Мичков «Спорт-Экспресс».

16-летний форвард стал самым юным хоккеистом в истории сборной России, забросившим шайбу в официальном матче.

Ранее Зубов заявил, что Мичков готов играть матчи на высшем уровне.