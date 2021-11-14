Зубов: Мичков готов играть матчи на высшем уровне

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов после победы над Чехией (5:2) на Кубке Карьяла поделился своими впечатлениями от игры 16-летнего форварда Матвея Мичкова.

«Хотелось бы, чтобы Матвей Мичков продолжал расти. Желаю ему продолжать идти вперёд, поменьше читать и смотреть интернет. Я считаю, что Мичков готов играть определённые матчи на высшем уровне. Он неплохо видит площадку, у него отличный бросок», — сказал Зубов после матча с Чехией.

16-летний форвард забросил две шайбы в трёх матчах Кубка Карьяла, став самым молодым автором гола в истории сборной России.

Ранее Зубов заявил, что ему было приятно завершить Кубок Карьяла победой.