Зубов: приятно завершить Кубок Карьяла победой

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов подвёл итоги матча с Чехией (5:2), который состоялся в рамках Кубка Карьяла — 2021.
Зубов: приятно завершить Кубок Карьяла победой
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«Мы удачно провели игру, приятно завершить этот этап победой. Нам удалось сегодня быстро забросить в большинстве. Где-то в третьем периоде мы немного ослабили давление, чехи пошли вперёд, но мы справились и продолжали играть в наш хоккей и систему, которую задали с первого периода. У Александра Елесина поставленный бросок, он попал впритирку, там шансов не было. Побольше бы нам таких защитников. Что же касается его силового приёма, то я впервые такое увидел, когда отлетает конёк, если честно», — сказал Зубов после матча.

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла с одной победой в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Чехию в матче Кубка Карьяла.

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