Россия обыграла Чехию в матче Кубка Карьяла
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Встреча, проходившая на «Хартвалл Арене» в Хельсинки, завершилась победой россиян со счётом 4:2.
В составе россиян отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков, Матвей Мичков, Никита Тертышный и Артём Галимов. У чехов забрасывали Матей Странски и Давид Каше.
Россия одержала первую победу на турнире после поражений от команд Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Россияне заняли третье место на Кубке Карьяла.
Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России проиграла Швейцарии на Кубке Германии.