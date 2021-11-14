Россия обыграла Чехию в матче Кубка Карьяла

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В матче Кубка Карьяла сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии.
Россия обыграла Чехию в матче Кубка Карьяла
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Встреча, проходившая на «Хартвалл Арене» в Хельсинки, завершилась победой россиян со счётом 4:2.

В составе россиян отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков, Матвей Мичков, Никита Тертышный и Артём Галимов. У чехов забрасывали Матей Странски и Давид Каше.

Россия одержала первую победу на турнире после поражений от команд Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Россияне заняли третье место на Кубке Карьяла.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России проиграла Швейцарии на Кубке Германии.

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