Хоккей в пустыне: как КХЛ провела в Дубае матч между «Авангардом» и «Ак Барсом»

В ОАЭ состоялся первый в истории страны матч регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» и «Ак Барс» провели выездную встречу в Дубае в присутствии свыше 5 тыс. болельщиков. Игра завершилась победой казанцев со счётом 3:1. По словам президента лиги Алексея Морозова, от удачного проведения этого мероприятия зависит появление клуба из ОАЭ.

География Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) теперь простирается до пустынь Аравийского полуострова. Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» провели матч регулярного чемпионата в Дубае, впервые показав жителям ОАЭ хоккей высокого уровня. Встреча в необычном антураже завершилась победой клуба из Татарстана.

В истории КХЛ уже было немало случаев, когда лига отправляла свои команды на гастроли в другие страны, но обычно в поле её зрения попадали регионы, где хоккей уже достаточно развит. Отдельные матчи уже проходили в Швейцарии, Австрии, Эстонии и Литве, что позволяло КХЛ открыть для себя новые рынки, расширить своё влияние и привлечь новых болельщиков. В этом же сезоне выбор места для вынесенной игры пал на страну, которая в последнюю очередь ассоциируется с любым зимним видом спорта.

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Инициатором приезда в ОАЭ стал действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард», который из-за реконструкции арены в Омске пока располагается в подмосковной Балашихе. Матч с «Ак Барсом» оказался приурочен к выставке «Экспо-2020», в рамках которой в Дубае также проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Для проведения хоккейной встречи была выбрана многофункциональная «Coca-Cola Арена», на которую всего за пять дней до вбрасывания впервые был уложен лёд. Обычно она вмещает 17 тыс. зрителей, но для хоккея в условиях пандемии было разрешено продать 7 тыс. билетов по цене от $41 до $110.

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему лига решила обратить внимание на страну, чья хоккейная сборная входит в пятый десяток лучших национальных команд. По его словам, в ОАЭ можно развивать этот вид спорта и присутствует интерес к нему.

«Впервые общаемся в Дубае, и матч настоящей профессиональной лиги пройдёт здесь впервые. Рады этому событию, рады, что KHL World Games возвращается. Благодарны «Авангарду», который согласился провести свой домашний матч в Эмиратах. Для нас это стратегически важно, важно для популяризации хоккея, чтобы познакомить ОАЭ с настоящим хоккеем. Ждём болельщиков сегодня, чтобы команды показали красивую игру, чтобы привлечь людей к хоккею — это перспективный регион, который может развиваться в хоккее. Мы в этом верим. Была проведена большая работа по организации матча, здесь комфортная арена, все команды довольны. Сегодня всё готово к проведению, ждём этого события», — сказал Морозов в день игры.

Он также отметил, что от этого матча зависит возможное появление в КХЛ полноценного клуба из ОАЭ, по поводу чего в последнее время ходило немало слухов. Морозов заявил, что в первую очередь лига будет обращать внимание на качество арены, чтобы матчи на ней могли проходить без проблем.

«По поводу команды — многое будет зависеть от мероприятия: на каком оно уровне пройдёт, как понравится местной публике, как будут заинтересованы люди. Клуб должен соответствовать всем правилам и регламенту. К этому матчу подготовка льда заняла семь дней, много сложностей было решено — поэтому здесь надо будет работать и с ареной, и с другими проблемами. Сегодня сконцентрируемся на проведении матча «Авангарда» и «Ак Барса». Сначала нужно провести его, показать, что такое хоккей, нужно заинтересовать аудиторию. А потом уже надо будет общаться с конкретными предложениями — хотят ли здесь создавать команду, не хотят, смогут ли подготовить арену, чтобы лёд готовить не по семь дней для игры. Нюансов много. Будем разбираться с ними потом», — заявил глава КХЛ.

Матч «Авангарда» и «Ак Барса» в ОАЭ предваряло ледовое шоу с участием олимпийских чемпионок Татьяны Навки и Алины Загитовой — редко в хоккее можно встретить разогрев такого уровня. Единственным неприятным моментом, связанным с игрой, стало отсутствие в составе казанцев Даниса Зарипова. В Дубае он мог бы провести свой 1300-й матч, но решением главного тренера Дмитрия Квартального не вошёл в заявку, чтобы отпраздновать юбилей можно было при своих болельщиках.

Однако отсутствие пятикратного обладателя Кубка Гагарина нисколько не ослабило номинальных гостей. «Авангард» никак себя не проявил в первом периоде и пенять должен был не на лёд, к которому нареканий так ни у кого и не возникло, а на собственные удаления. Из-за них за первые 20 минут омичи успели нанести всего лишь пять бросков, а в сторону вратаря Шимона Грубеца шайба летела 13 раз. Однако ни в первом периоде, ни даже в первой половине матча свыше 5 тыс. зрителей, собравшихся на арене, не увидели голов.

Счёт спустя шесть секунд после пересечения экватора открыл Артём Галимов. Форвард «Ак Барса» подправил шайбу после броска Никиты Дыняка, чтобы она прошла сквозь амуницию Грубеца, и стал автором первого гола КХЛ в Арабских Эмиратах. При этом взятие ворот не слишком соответствовало логике игры — во втором периоде как раз омичи владели огромным преимуществом по броскам.

В заключительной 20-минутке обе команды сбавили обороты, но как раз этот период и стал самым результативным. Стивен Кэмпфер и Михаил Глухов реализовали два броска казанцев из шести и закрепили преимущество «Ак Барса». «Авангард», забросивший в двух предыдущих матчах целых десять шайб, в этот раз смог оформить только одну во время игры в большинстве. Итоговый счёт составил 3:1 в пользу подопечных Квартальнова.

После матча форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов заявил, что хоккеисты будут рады, если в КХЛ появится местный клуб, к которому можно будет приезжать в гости.

«Хорошая выставочная игра, мы долго её ждали, думаю, всё сложилось отлично: по гостеприимству, расположению всё прошло гладко. Прилетели, было время прогуляться, осмотреться, позагорать и искупаться. За короткое время успели и отдохнуть, и поиграть в хоккей. Здорово, что «Ак Барс» сегодня победил, с хорошим настроением летим домой. Думаю, игроки и тренеры клубов КХЛ двумя руками «за» создание команды в ОАЭ. Раньше тоже никто не мог представить, что в Сочи создадут хоккейный клуб, но его же сделали. Когда прилетаешь сюда, это эмоционально чуть разряжает», — рассказал Лукоянов.

В «Авангарде», несмотря на поражение, тоже восприняли выезд в ОАЭ позитивно. Так, нападающий Сергей Толчинский заявил, что раньше верил в такую возможность.

«Жалко, что проиграли, не использовали свои моменты. Было несколько невынужденных потерь в своей зоне, «Ак Барс» наказал нас за ошибки. Игра была быстрая, нелёгкая. Игра в Дубае — это опыт. Никогда бы не подумал, что здесь возможно играть в хоккей, это запомнится, конечно. Соглашусь, что здесь похоже на Сочи. Тяжеловато сидеть в номере — хочется полежать под солнцем», — отметил Толчинский.