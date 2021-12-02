«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1 в пользу Магнитки.
В составе «Металлурга» отличились Никита Коростелёв (39-я минута) и Семён Кошелев (49-я, 58-я). У «Торпедо» шайбу забросил Кенни Агостино (38-я).
Защитник команды из Магнитогорска Артём Земчёнок сыграл 400-й матч в КХЛ.
«Металлург» (57 очков) лидирует в Восточной конференции. «Торпедо» (36) идёт на девятой позиции на Западе.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ.