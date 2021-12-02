«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
  • © Официальный сайт ХК «Автомобилист»

Игра, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды с Урала.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31-я) и Райан Спунер (60-я минута). У красно-белых отличился Дмитрий Кугрышев (37-я минута).

«Автомобилист» (35 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (39 очков) занимает седьмую позицию на Западе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ.

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