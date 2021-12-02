Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Московское «Динамо» нанесло поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:2 в пользу российского клуба.

В составе бело-голубых шайбы забросили Антон Ведин (первая минута), Вячеслав Войнов (четвёртая), Оскар Линдберг (восьмая) и Вадим Шипачёв (41-я минута). У «Барыса» отличились Коди Куник (38-я минута), Кёртис Волк (49-я).

«Динамо» (48 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (30 очков) занимает десятую строчку на Востоке.

Московский клуб одержал девятую победу в последних десяти играх.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.