Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» нанесло поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:2 в пользу российского клуба.

В составе бело-голубых шайбы забросили Антон Ведин (первая минута), Вячеслав Войнов (четвёртая), Оскар Линдберг (восьмая) и Вадим Шипачёв (41-я минута). У «Барыса» отличились Коди Куник (38-я минута), Кёртис Волк (49-я).

«Динамо» (48 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (30 очков) занимает десятую строчку на Востоке.

Московский клуб одержал девятую победу в последних десяти играх.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.

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