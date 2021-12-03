Гавриков рассказал, в чём главное отличие между НХЛ и КХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о разнице между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Самая большая разница состоит в расписании матчей. В КХЛ больше пауз, в том числе между играми. В НХЛ же сезон идет без пауз, за исключением Олимпиады, которая проводится раз в четыре года… Я говорил с Чинаховым, и для него было непривычно, что некоторые тренировки у нас длятся по 15—20 минут, проходят в лёгком режиме. В КХЛ же приняты полноценные тренировки. Также из-за большего количества игр в НХЛ есть разница в том, как ты приводишь себя в форму, работаешь над своим телом и восстановлением. Каждая мелочь имеет значение», — приводит слова Гаврикова русскоязычная версия сайта НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 21 матч в регулярном чемпионате, набрав 13 очков (2 + 11).

Ранее сообщалось, что «Коламбус» уступил «Далласу», Тарасов сделал 34 сейва в дебютном матче НХЛ.