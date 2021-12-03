«Коламбус» уступил «Далласу», Тарасов сделал 34 сэйва в дебютном матче НХЛ

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Даллас Старз».
«Коламбус» уступил «Далласу», Тарасов сделал 34 сэйва в дебютном матче НХЛ
  • AP
  • © Brandon Wade

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Старз» дубль сделал Джейсон Робертсон, ещё одну шайбу забросил Тайлер Сегин. Российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не сумели отметиться результативными действиями.

У проигравших отличились Бун Дженнер и Александр Тессье. Российский голкипер Даниил Тарасов дебютировал в НХЛ, отразив 34 броска из 37. Защитник Владислав Гавриков отдал результативную передачу, форвард Егор Чинахов очков не набирал.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче НХЛ с «Оттавой».

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