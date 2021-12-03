Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз».
Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Оттавы» дубль оформил Алекс Форментон, ещё одна шайба в активе Джоша Норриса. Россиянин Артём Зуб отметился результативной передачей, его партнёр по команде Никита Зайцев очков не набирал.

У проигравших отличились Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.

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