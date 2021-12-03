Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»
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Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Оттавы» дубль оформил Алекс Форментон, ещё одна шайба в активе Джоша Норриса. Россиянин Артём Зуб отметился результативной передачей, его партнёр по команде Никита Зайцев очков не набирал.
У проигравших отличились Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников.
Ранее сообщалось, что два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.