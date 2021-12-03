Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая в «Белл-центре» в Монреале, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. Ничушкин также отметился результативной передачей.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал.
Ранее «Тампа» победила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Василевский отразил 26 бросков.