«Тампа» победила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Василевский отразил 26 бросков
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Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
За «Лайтнинг» дубль оформил Виктор Хедман, по разу отличились Ондржей Палат и Энтони Чирелли. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.
У гостей отличились Брэндон Саад и Павел Бучневич. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв очков не набирали.
Ранее «Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль.