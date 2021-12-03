«Тампа» победила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Василевский отразил 26 бросков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сент-Луис Блюз».
«Тампа» победила «Сент-Луис» в матче НХЛ, Василевский отразил 26 бросков
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

За «Лайтнинг» дубль оформил Виктор Хедман, по разу отличились Ондржей Палат и Энтони Чирелли. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

У гостей отличились Брэндон Саад и Павел Бучневич. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв очков не набирали.

Ранее «Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль.

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