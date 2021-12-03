«Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль
- Reuters
- © Harrison Barden-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Миннесоты».
В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов, по разу отличились Рем Питлик, Дмитрий Куликов и Райан Хартман. На счету Капризова также результативная передача.
У проигравших забрасывали Райан Грейвз и Томаш Татар.
Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».