«Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» .
«Миннесота» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Капризов оформил дубль
  • Reuters
  • © Harrison Barden-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Миннесоты». 

В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов, по разу отличились Рем Питлик, Дмитрий Куликов и Райан Хартман. На счету Капризова также результативная передача.

У проигравших забрасывали Райан Грейвз и Томаш Татар.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».

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