Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу гостей.

У «Чикаго» в основное время забрасывали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. Решающий буллит реализовал Патрик Кейн.

У хозяев отличились Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Гарнет Хэтэуэй. Российский форвард Александр Овечкин отдал результатвиную передачу, защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Вратарь Илья Самсонов провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Макдэвид обошёл Овечкина в списке бомбардиров НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить