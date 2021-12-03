Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
- Reuters
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Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу гостей.
У «Чикаго» в основное время забрасывали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. Решающий буллит реализовал Патрик Кейн.
У хозяев отличились Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Гарнет Хэтэуэй. Российский форвард Александр Овечкин отдал результатвиную передачу, защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Вратарь Илья Самсонов провёл матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Макдэвид обошёл Овечкина в списке бомбардиров НХЛ.