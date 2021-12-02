Макдэвид обошёл Овечкина в списке бомбардиров НХЛ
- AP
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» хоккеист забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи (5:2).
Таким образом, он набрал 40 очков и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. На счету у россиянина 39 очков.
Лидирует в списке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 41 очко.
Ранее шайба и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».