Макдэвид обошёл Овечкина в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поднялся на второе место бомбардирской гонки нынешнего сезона.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» хоккеист забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи (5:2).

Таким образом, он набрал 40 очков и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. На счету у россиянина 39 очков.

Лидирует в списке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 41 очко.

Ранее шайба и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».