«Нас просто одурачили»: Капризов оформил дубль и был признан первой звездой дня в НХЛ

Кирилл Капризов оформил первый в сезоне дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» и помог «Миннесоте» возглавить таблицу Западной конференции. Российский нападающий вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира, набрав десять очков в последних четырёх матчах. По его словам, высокая результативность придала ему уверенность после неудачного старта. Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон отметил, что подопечный очень здорово работает ногами и демонстрирует невероятный темп, в связи с чем против него сложно защищаться.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов потихоньку начинает забивать и отрабатывать свой многомиллионный контракт. Ранее он стал самым высокооплачиваемым игроком своей команды: он заработает $45 млн за пять лет.

Россиянину удалось добиться такого крупного соглашения с «Уайлд» благодаря очень успешному дебютному сезону. Проведя 55 игр, он стал первым в команде по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), средней результативности (0,93 очка) и голам в овертаймах (2). По итогам чемпионата Капризов был признан лучшим новичком лиги и получил приз «Колдер Трофи».

После такого сезона все ждали фееричного начала нового чемпионата в исполнении лидера «Миннесоты», но в первых встречах Кирилл выглядел блёкло. Форвард не мог забить восемь матчей подряд. Это вызвало негодование зарубежных специалистов. Многие начали говорить, что форвард был переоценён и сумма контракт не соответствует игре россиянина.

Капризов прервал молчание в начале ноября. В матче с «Оттавой» он забросил решающий гол в овертайме, принеся «Миннесоте» победу. А дальше Кирилл выдал мощнейший рывок и в последних восьми встречах набрал 17 очков. В домашнем матче с «Нью-Джерси», который его команда выиграла со счётом 5:2, россиянин оформил свой первый дубль в сезоне и был признан первой звездой дня НХЛ, хотя в самом матче выше оценили действия партнёра Капризова по команде Райана Хартмана.

Кроме того, Кирилл в четвёртый раз за сезон набрал три очка за игру. По количеству таких матчей его опережают только лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (9) и Конор Макдэвид (6), а также нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (6).

Особенно эффектной получилась первая шайба Капризова. Россиянин переиграл защитника «Девилз» Райана Грэйвза, а затем не оставил никаких шансов голкиперу соперника Макензи Блэквуду. После матча главный тренер «Нью-Джерси» Линди Раф удивлялся, как у Капризова получился такой трюк.

«Сегодня нас просто одурачили! Чего стоит первый пропущенный гол. Без сомнений, «Миннесота» заработала заслуженную победу. У нашей обороны был сложный вечер. Пожалуй, самый тяжёлый из всех, что я видел. Конечно, мы можем играть лучше», — сокрушался специалист, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Второй гол Кирилл забросил в одно касание после передачи Матса Цуккарелло. А затем сам выступил в роли ассистента. Россиянин сильно пробил издали. С броском справился голкипер «Нью-Джерси», однако шайба отскочила на пятачок, где первым на добивании оказался защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов. Россиянин после игры отметил, что в матче отлично действовала вся атакующая тройка Цуккарелло — Хартман — Капризов.

«В предыдущих встречах они тоже очень помогали. У нас каждое звено пытается создавать опасные моменты. Стараемся играть всей пятёркой. Однако я согласен, что их тройка провела особенную встречу, они создали очень много опасных моментов», — сказал Куликов.

В середине игры «Девилз» пытались зацепиться за интригу, но «Миннесота» была слишком хороша, чтобы отдавать такой матч.

После игры, рассуждая о своих результатах в последних встречах, Капризов признался, что специально не пытался ничего менять.

«Просто старался и продолжал играть в хоккей. Действовал так, как я умею. Сейчас стало чуть-чуть получаться. Здорово, когда удаётся помочь команде. Естественно, проще выступать, когда забиваешь и набираешь очки, в твоих действиях становится меньше зажимов», — отметил форвард.

Три очка в матче с «Нью-Джерси» помогли россиянину набрать 28 (9 + 19) баллов и подняться на пятое место в споре лучших бомбардиров лиги, которое Кирилл делит с Евгением Кузнецовым из «Кэпиталз», а также с нападающим «Флориды» Джонатаном Юбердо. Первая позиция у Драйзайтеля (20 + 21).

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон доволен действиями россиянина в матче с «Девилз». Специалист подчеркнул высокую скорость, которую показывает Капризов.

«У него очень быстрые ноги, он классно уходит от соперников. Сейчас Кирилл показывает невероятный темп. Против него сложно защищаться, потому что он быстро меняет направление движения. Остановить его — сложная задача для любой команды. Сегодня вся тройка выглядела потрясающе. При этом они не расслаблялись, не опаздывали в оборону и в целом играли правильно, создавая огромное количество опасных моментов», — отметил наставник.

Ведущее звено «Уайлд» помогло команде одержать пятую подряд победу и выйти на первое место в Западной конференции, которое клуб делит с «Калгари». Домашняя серия «Миннесоты» завершится в эти выходные матчем с «Торонто».