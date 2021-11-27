«Хоккей — простая игра, не так ли?»: Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» и был признан первой звездой игрового дня. Форвард вышел на второе место в гонках снайперов и бомбардиров и вплотную приблизился к Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». В списке самых результативных игроков в истории лиги россиянин поднялся на 26-е место, обогнав Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл очередной блестящий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Кэпиталз» на этот раз принимали на своей площадке «Флориду». Россиянин оформил первый хет-трик в сезоне и принёс команде победу над лидером Восточной конференции со счётом 4:3.

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Началась встреча не самым приятным образом для капитана «Вашингтона». В одном из эпизодов в первом периоде шайба после броска экс-защитника «столичных» Радко Гудаса в результате серии рикошетов отскочила в лицо Александру. Россиянину даже пришлось на несколько минут уйти в раздевалку, чтобы перевести дух. Как отметил Овечкин уже после матча, в подтрибунном помещении проверял, все ли зубы на месте.

«Слава богу, ничего страшного не произошло. Для меня это момент стал как звонок будильника», — признался форвард.

Первую шайбу в исполнении капитана «Кэпиталз» болельщики увидели в начале второго периода. «Вашингтон» оказался в большинстве после удаления Джо Торнтона. Таким подарком не мог не воспользоваться Овечкин. Нападающий удачно сыграл на добивании после броска Тома Уилсона. Александр забил 273-й гол в неравных составах и до минимума сократил отставание по данному показателю от Дэйва Андрейчука, которому принадлежит рекорд лиги (274).

Второй гол в ворота «Флориды» лидер «Кэпиталз» отправил спустя всего 56 секунд. Нападающий от души приложился по шайбе и пробил голкипера гостей Спенсера Найта. Американец заменял на льду Сергея Бобровского, который в этот момент проходил протокол проверки, связанный с симптомами сотрясения мозга. Таким образом, встреча с «Флоридой» стала 153-й в карьере Овечкина, когда он забил более одного гола. Ещё один такой поединок, и форвард сравняется с Марио Лемье (154), который идёт на третьем месте в истории по данному показателю.

Очередную шайбу россиянин забросил в третьем периоде после грубой ошибки «Пантер». Гости оставили лидера «Вашингтона» одного на пятачке, и он, естественно, воспользовался ситуацией. Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердю сокрушался после матча, что его команда так неудачно действовала против Александра.

«Мы не имели права оставлять Овечкина в одиночестве перед воротами. Он вкладывает всю силу в бросок. Он невероятный бомбардир и отличный игрок. И сегодня он это продемонстрировал в матче против нас. Конечно, мы должны были играть с ним плотнее», — приводит слова игрока «Пантер» официальный сайт НХЛ.

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Хет-трик стал для Овечкина 28-м в карьере. По данному показателю он сравнялся с Марселем Дионном и Бобби Халлом. В активе россиянина теперь 1355 очков. Он вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Ги Лефлера (1353 очка) и Брендана Шенахана (1354 очка).

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после встречи восхищался игрой Овечкина. По словам специалиста, встреча с «Флоридой» стала ярким примером того, как тройка Кузнецов — Уилсон — Овечкин может атаковать.

«Александр великолепен. Большую роль в этом сыграл Кузнецов, а Овечкин действовал привычным образом и создал много моментов в атаке. Это был важный матч, и нам очень пригодилась классная игра лидеров, вышедших на первый план», — отметил специалист.

После 21 матча на счету россиянина 18 голов и 36 очков. По обоим показателям он идёт вторым, уступая лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (20 + 20 = 40). Такой же показатель по очкам у 24-летнего Коннора Макдэвида (14 + 22 = 36). По словам самого форварда, он просто продолжает делать свою работу и это приносит результат.

«Если у меня есть возможность бросить по воротам, то я бросаю. Если могу сделать передачу, то я пасую. Хоккей — простая игра, не так ли?» — признался Овечкин.

Надо отметить, что «Флорида» достаточно удобный соперник для Овечкина. За свою карьеру он забивал «Пантерам» 43 раза, включая три хет-трика. Больше голов ему удалось забить только «Тампе» (49), «Виннипегу» (48) и «Атланте» (48).

До рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата в истории лиги россиянину остаётся 146 голов, а до третьего места Яромира Ягра — всего 18.