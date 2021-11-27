Тренер «Вашингтона»: Овечкин был действительно хорош в матче с «Флоридой»

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерз» (4:3) прокомментировал игру российского форварда Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона»: Овечкин был действительно хорош в матче с «Флоридой»
  • Reuters

«Он был великолепен. Вся их тройка играла просто превосходно. Большую роль в этом сыграл Евгений Кузнецов, а Овечкин действовал привычным образом и создал кучу моментов в атаке. Эта игра стала прекрасным примером того, как они могут действовать. Это был важный матч, и нам очень пригодилась классная игра лидеров, вышедших на первый план. Что же касается конкретно Овечкина, то он был действительно хорош», — цитирует слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Овечкин в матче с «Флоридой» оформил хет-трик. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 36 очков (18 + 18) в 21 матче.

Ранее Овечкин был назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Капризов — второй.

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