Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Капризов — второй

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Флорида Пантерз» (4:3).

Второй звездой дня стал ещё один российский форвард, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд». Он забросил шайбу и отдал три результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс» (7:1).

Третьей звездой дня был признан вратарь «Анахайм Дакс» Энтони Столарз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (4:0).

Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы после попадания шайбы в лицо в матче с «Флоридой».