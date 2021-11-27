Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Капризов — второй

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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Капризов — второй
  • Reuters

Россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Флорида Пантерз» (4:3).

Второй звездой дня стал ещё один российский форвард, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд». Он забросил шайбу и отдал три результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс» (7:1).

Третьей звездой дня был признан вратарь «Анахайм Дакс» Энтони Столарз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (4:0).

Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы после попадания шайбы в лицо в матче с «Флоридой».

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