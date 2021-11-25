«Русская машина никогда не ломается»: Овечкин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Монреалем»

Александр Овечкин отдал три голевые передачи в победном матче с «Монреалем» (6:3) и закрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сезона в Национальной хоккейной лиге. В 20 играх российский форвард набрал 33 очка и переписал собственное достижение 2008 года. Такой результативности на старте регулярного чемпионата не достигал ни один игрок «Вашингтона» в истории. По словам главного тренера команды Питера Лавиолетта, капитан не стал меньше бросать, просто он хорошо понимает игру и принимает верные решения.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает штамповать рекорды в НХЛ — очередное достижение было установлено в матче с «Монреалем». Канадская команда в этом сезоне не блистает, разочаровывая своих болельщиков сериями из поражений. В 20 встречах перед отчётной игрой «Канадиенс» всего пять раз праздновали победу. В свою очередь, для «Кэпиталз» домашняя встреча с финалистом Кубка Стэнли — 2021 стала отличной возможностью реабилитироваться за неудачный визит в Сиэтл, где они умудрились проиграть одному из аутсайдеров лиги со счётом 2:5.

На своём льду подопечные Питера Лавиолетта отправили шесть шайб в ворота «Монреаля». Больше в этом сезоне «Вашингтону» удалось забить только в матче с «Оттавой» (7:5). Активное участие в победе над «Канадиенс», естественно, приняли российские звёзды Национальной хоккейной лиги. Капитан «Кэпиталз» в этот раз сам забить не смог, но записал на свой счёт три результативные передачи.

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Счёт уже на четвёртой минуте открыл Ник Дауд после голевого паса Дмитрия Орлова. Затем Овечкин помог Джону Карлсону реализовать большинство. Александр поборолся на дальней штанге, а Евгений Кузнецов с американцем разыграли нехитрую комбинацию, которая закончилась точным дальним броском защитника. В середине второго игрового отрезка в издевательском стиле отличился и сам Кузнецов — Овечкин отодвинулся от ворот и отпасовал на Карлсона, американец прострелил на дальнюю штангу, где Евгению оставалось просто подставить клюшку, но форвард спокойно принял шайбу и завёз её в ворота.

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В самом начале третьего периода у команды Лавиолетта получился выход два в одного. На пару с Овечкиным к чужим воротам умчался Том Уилсон. Владевший шайбой россиянин дождался удачного момента и сделал передачу на канадца, находившегося в более выгодной для броска позиции. Как отметил после матча наставник «Вашингтона», это решение капитана команды стало для него несколько неожиданным.

«Основываясь на том, что шайба находится на клюшке Овечкина, легко можно было предположить, что он забросит. Так что со стороны Александра мы увидели действительно хорошую, бескорыстную, правильную игру. Он отдал передачу на Тома, который был открыт», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Последним в составе хозяев на 45-й минуте отличился Дмитрий Орлов, набросивший шайбу на пятачок, где она попала в конёк Криса Уайдмана и срикошетила в ворота Джейка Аллена.

Тремя звёздами матча с «Монреалем» были признаны Дауд, Карлсон и Овечкин. Ассистенсткий хет-трик стал для Александра первым с февраля 2018 года, если брать в расчёт регулярные чемпионаты. Впрочем, сам россиянин не увидел в этом результате ничего необычного.

«А разве что-то изменилось в моей игре? Я просто сделал передачу Кузе, а он отдал шайбу под бросок Джону. Потом я пасовал Карлсону, а он — Жене. Обычное дело, второстепенные передачи... Главное, когда ты правильно играешь в большинстве и в равных составах. Работаешь на команду, забиваешь голы, отдаёшь передачи. Тут годится всё», — сказал Овечкин.

Александр достиг отметки в 1353 набранных очка за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он вышел на 27-е место в лиге, повторив результат пятикратного обладателя Кубка Стэнли Ги Лефлера. Лидер НХЛ по количеству очков — канадец Уэйн Гретцки (2857). Чтобы ворваться в топ-25 бомбардирского рейтинга россиянину осталось набрать 16 очков, а ближайшей целью для Овечкина будет результат Брэндана Шэнахана (1354).

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Если говорить исключительно о передачах, то Овечкин четырежды делал больше 50 ассистов в одном сезоне. По суммарному показателю среди россиян Александр находится на четвёртом месте (608), уступая только Сергею Зубову (619), Евгению Малкину (680) и Сергею Фёдорову (696). По словам Лавиолетта, капитан «Вашингтона» не стал меньше бросать по воротам сам, просто стал чаще находить верные решения.

«Он набирает очки, по-прежнему много бросает. Не то чтобы Ови не мог забить сегодня... Но в хоккее бывают моменты, когда нужно принять правильное решение и лучше отдать пас. Не всегда ведь однозначно нужно бросать, и сам Овечкин это хорошо понимает», — сказал наставник «Кэпиталз».

В первых 20 матчах сезона россиянин набрал 33 (15+18) очка. За всю историю «Вашингтона» добиться подобного не удавалось никому. Обновил Овечкин и своё лучшее достижение сезона-2008/09. Тогда в 20 стартовых играх он смог сделать 17 результативных передач.

В списке лучших бомбардиров текущего сезона российская звезда пока уступает дуэту форвардов «Эдмонтона». На счету немца Леона Драйзайтля 40 очков (20 + 20), а у канадца Коннора Макдэвида — 36 (14 + 22). Однако сам факт, что Овечкин находится на первых ролях в гонке, вызывает восхищение у специалистов и болельщиков.

Так, канадский журналист Брэди Треттенеро после встречи с «Монреалем» оставил такой пост в своём Twitter: «Александру 36 лет, и это его 17-й сезон в НХЛ. Русская машина и правда никогда не ломается».