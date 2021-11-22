Самсонов стал второй звездой недели в НХЛ

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов был признан второй звездой прошлой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Россиянин стал единственным вратарём в лиге, сыгравшим не менее двух матчей на прошлой неделе и при этом не пропустившим ни разу. Россиянин отразил все 34 броска в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), а также сделал 22 сэйва во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).

Первой звездой недели стал форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, на счету которого семь (4 + 3) очков.

Третьей звездой недели был признан защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший пять (3 + 2) очков.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на первое место по голам в равных составах в текущем сезоне НХЛ.