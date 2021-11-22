Овечкин вышел на первое место по голам в равных составах в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Ваншингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по количеству шайб в равных составах в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. При этом он стала 11-й для него при игре в равных составах. По этому показателю российский хоккеист лидирует в этом сезоне НХЛ.

Всего на его счету 745 голов за карьеру в НХЛ. Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов лиги.

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки, у которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку Яромир Ягр (766).

Ранее Овечкин показал лучшую результативность на старте сезона в своей карьере.