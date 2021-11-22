Овечкин показал лучшую результативность на старте сезона в своей карьере

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Российский нападающий «Ваншингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) демонстрирует лучшую результативность на старте сезона в карьере.
Овечкин показал лучшую результативность на старте сезона в своей карьере
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Кроме того, на его счету в этом сезоне такое же количество результативных передач. Таким образом, он набрал уже 30 очков в 19 матчах.

До этого форвард не набирал в первых 19 матчах сезона более 27 очков и ни разу за карьеру не набирал 30 очков после 20 игр.

Ранее американский журналист Ник Альберга выразил уверенность, что Овечкин догонит Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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