Овечкин показал лучшую результативность на старте сезона в своей карьере

Российский нападающий «Ваншингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) демонстрирует лучшую результативность на старте сезона в карьере.

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Кроме того, на его счету в этом сезоне такое же количество результативных передач. Таким образом, он набрал уже 30 очков в 19 матчах.

До этого форвард не набирал в первых 19 матчах сезона более 27 очков и ни разу за карьеру не набирал 30 очков после 20 игр.

Ранее американский журналист Ник Альберга выразил уверенность, что Овечкин догонит Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.