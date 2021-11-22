Овечкин показал лучшую результативность на старте сезона в своей карьере
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Кроме того, на его счету в этом сезоне такое же количество результативных передач. Таким образом, он набрал уже 30 очков в 19 матчах.
До этого форвард не набирал в первых 19 матчах сезона более 27 очков и ни разу за карьеру не набирал 30 очков после 20 игр.
Ранее американский журналист Ник Альберга выразил уверенность, что Овечкин догонит Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.