Американский журналист Альберга: Овечкин идёт на 65 голов в сезоне, он догонит Гретцки

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Журналист Sportsnet Ник Альберга высказался о результативности российского нападающего Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.
Американский журналист Альберга: Овечкин идёт на 65 голов в сезоне, он догонит Гретцки
  • Reuters

«Овечкин идёт на 65 голов в сезоне. Он догонит Гретцки», — написал Альберга в Twitter.

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 745 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место.

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки, у которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Овечкин обошёл Клода Лемьё по количеству матчей в НХЛ.

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