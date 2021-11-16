Капризов: Овечкин и Кузнецов наслаждаются игрой, кайфуют от неё

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своих соотечественниках Александре Овечкине и Евгении Кузнецове из «Вашингтон Кэпиталз».

«Очень здорово начали сезон Кузнецов с Овечкиным. На какую игру ни посмотришь — в каждой что-нибудь забивают, отдают, да и просто видно, что они оба сейчас наслаждаются игрой, кайфуют от неё. Саня вдобавок постоянно рекорды бьёт, легенд всяких обходит, почти в каждом матче вваливает. Сколько там у него уже — 742 гола? Красавец вообще», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.

Овечкин обошёл Бретта Халла, забив 742 шайбы, и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Кузнецов не обращался в IIHF и CAS по поводу отмены дисквалификации.