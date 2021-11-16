«Чемпионат»: Кузнецов не обращался в IIHF и CAS по поводу отмены дисквалификации

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с письменным запросом по поводу отмены своей дисквалификации.
«Чемпионат»: Кузнецов не обращался в IIHF и CAS по поводу отмены дисквалификации
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

Рассмотрение апелляции возможно только после письменного обращения в соответствующие инстанции.

В 2019 году IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре года. При этом Кузнецов продолжает выступать в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Таким образом, форвард не сможет принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации.

Ранее форвард СКА Матвей Мичков рассказал, как относится к статусу наследника Александра Овечкина.

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