«Чемпионат»: Кузнецов не обращался в IIHF и CAS по поводу отмены дисквалификации
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат».
Рассмотрение апелляции возможно только после письменного обращения в соответствующие инстанции.
В 2019 году IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре года. При этом Кузнецов продолжает выступать в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Таким образом, форвард не сможет принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации.
Ранее форвард СКА Матвей Мичков рассказал, как относится к статусу наследника Александра Овечкина.