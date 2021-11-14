Metaratings: хоккеист Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022

Российской стороне удалось достигнуть принципиальной договорённости с Международной федерацией хоккея (IIHF) о сокращении срока дисквалификации.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, дисквалификация российского хоккеиста будет сокращена, что позволит ему выступить на Олимпийских играх 2022 года. Перед официальным объявлением тренерскому штабу сборной России осталось уладить некоторые формальности.

Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован IIHF на четыре года за употребление кокаина.

Ранее Овечкин сделал фото с шайбой, которая стала для него 742-й в НХЛ.