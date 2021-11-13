Овечкин сделал фото с шайбой, которая стала для него 742-й в НХЛ
- AP
Фото опубликовано в Twitter-аккаунте столичного коллектива.
На снимке с ним рядом оказались игроки, которые ему ассистировали, — соотечественник Евгений Кузнецов и канадский нападающий Том Уилсон.
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.
Ранее легендарный хоккеист Бретт Халл поздравил Овечкина с 742-м голом в НХЛ.
7️⃣4️⃣2️⃣ pic.twitter.com/0L6VKC7srA— Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021