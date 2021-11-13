Халл поздравил Овечкина с 742-м голом в НХЛ
- AP
«Алекс, поздравляю с выходом на четвёртое место в списке лучших снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха», — сказал Халл в своём видеообращении к Овечкину, опубликованном в Twitter-аккаунте «Вашингтона».
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.
Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить 153 шайбы до рекорда НХЛ.
"Well Alex, the Great Eight, you have lived up to your nickname and more."— Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021
The Golden Brett congratulates the #Gr8.#ALLCAPS | @LeidosIncpic.twitter.com/38cI59wVHI