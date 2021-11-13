Халл поздравил Овечкина с 742-м голом в НХЛ

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Легендарный хоккеист Бретт Халл отреагировал на достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Халл поздравил Овечкина с 742-м голом в НХЛ
  • AP

«Алекс, поздравляю с выходом на четвёртое место в списке лучших снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха», — сказал Халл в своём видеообращении к Овечкину, опубликованном в Twitter-аккаунте «Вашингтона». 

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить 153 шайбы до рекорда НХЛ.

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