Ассистентский хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
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Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов забили по шайбе за команду победителей. Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».
Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал Илья Самсонов, который отразил 25 из 28 бросков.
Ранее Каспарайтис заявил, что Зубов справится с молодёжной сборной России.