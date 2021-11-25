Ассистентский хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов забили по шайбе за команду победителей. Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал Илья Самсонов, который отразил 25 из 28 бросков.

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