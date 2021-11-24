Каспарайтис: Зубов справится с молодёжной сборной России

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Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис поделился мнением о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодёжной сборной России.
Каспарайтис: Зубов справится с молодёжной сборной России
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Серёга Зубов давно работает тренером. Это хороший специалист, я давно его знаю, это же наша школа игроков, он ведь и в КХЛ работал. Это русский олдскул, наша старая школа. Уверен, что Серёга справится с молодёжкой, у сборной России хорошая команда. Мы с ним в отличных отношениях, с Серёгой, его уважают все хоккеисты, это великий игрок. Это легенда, такая же как и Лёха Жамнов. Я хочу пожелать сборной России выиграть Олимпийские игры и молодёжный чемпионат мира. Наше поколение выиграло Олимпиаду, пускай эти парни тоже всё выиграют», — цитирует слова Каспарайтиса «Чемпионат».

24 октября ФХР объявила о том, что Зубов вошёл в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодёжный чемпионат мира.

Молодёжный чемпионат мира — 2022 будет проходить с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.

Ранее Браташ прокомментировал назначение Зубова главным тренером молодёжной сборной России.

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