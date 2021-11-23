Браташ прокомментировал назначение Зубова главным тренером молодёжной сборной России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал назначение Сергея Зубова на пост наставника команды для подготовки к МЧМ-2022.
Браташ прокомментировал назначение Зубова главным тренером молодёжной сборной России
  • © ФХР

«Для эффективной подготовки нашей команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, непростой ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, а также большой опыт работы главным тренером в КХЛ», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Он также добавил, что специалист отлично знает английский язык.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить