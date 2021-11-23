Браташ прокомментировал назначение Зубова главным тренером молодёжной сборной России

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал назначение Сергея Зубова на пост наставника команды для подготовки к МЧМ-2022.

«Для эффективной подготовки нашей команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, непростой ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, а также большой опыт работы главным тренером в КХЛ», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Он также добавил, что специалист отлично знает английский язык.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею.