«Для эффективной подготовки команды»: Зубов возглавил молодёжную сборную России по хоккею вместо Браташа

Сергей Зубов назначен главным тренером молодёжной сборной России по хоккею. Специалисту предстоит в крайне сжатые сроки познакомиться с подопечными, чтобы выбрать состав на чемпионат мира, который стартует 26 декабря. Помогать ему в качестве консультанта будет Олег Знарок. Войдёт в штаб и предыдущий наставник команды — Олег Браташ, который назначен первым помощником.

В молодёжной сборной России по хоккею — очередная смена главного тренера. В октябре коллектив покинул Игорь Ларионов, которого перевели в олимпийскую сборную. Его место занял Олег Браташ, работающий в системе национальных команд с 2015 года. Но специалист не успел полноценно отработать с командой даже на одном турнире и был заменён Сергеем Зубовым. Новый наставник молодёжки заявил, что готов к выполнению обязанностей на предстоящем чемпионате мира.

«Считаю, знаний и опыта нашему штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.

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При этом Браташ остался в команде, но был переведён на должность старшего тренера. 55-летний специалист спокойно воспринял перестановку и объяснил, почему коллега больше подходит на роль наставника.

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира предстоит много общения с организаторами, там сложный COVID-протокол, а он имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы в КХЛ. Отлично знает английский язык. В целом же в деятельности штаба изменений произойдёт немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Так или иначе, специалист, обладающий солидным опытом, занял второстепенную роль, не получив возможности проявить себя. Именно Браташ должен был работать с командой на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, но после первого матча был вынужден вернуться из Хельсинки в Москву по личным причинам. В Финляндии молодёжка выступила неудачно — одна победа и два поражения, но вряд ли эти результаты определили последующую перестановку.

А решение руководства российского хоккея вызвало недоумение у многих экспертов. Например, рокировка стала сюрпризом даже для бывшего наставника команды Игоря Ларионова.

«Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии в этой ситуации излишни», — сказал специалист в интервью «Р-Спорт».

С мнением Профессора согласился и известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший, который подчеркнул, что тренеры «не должны меняться каждую неделю». При этом о самом Зубове он отозвался положительно.

«Мы видели, что Браташ покинул команду по семейным обстоятельствам, в последних двух матчах Кубка Карьяла сборной уже руководил Зубов. Это решение, думаю, было принято ещё тогда. Как игрока Сергея оценивать не надо, это легенда. Как тренера я тоже высоко его ставлю, хороший специалист. И опыт имеется, человек с таким багажом знаний — это здорово. Когда молодые ребята будут видеть, что на лавке стоит живая легенда — это для них станет дополнительной мотивацией, стимулом. Зубову есть чему научить их, что подсказать», — цитирует Гимаева-младшего «Чемпионат».

Произошедшее можно было бы понять, если бы в команду пришёл авторитетный специалист, например, Олег Знарок, но он вновь будет работать с молодёжной сборной лишь в качестве консультанта. Аналогичную должность триумфатор Олимпиады-2018 занимал на предыдущем МЧМ в Ванкувере.

Нельзя забывать и о кандидатуре Владимира Филатова, который входит в штаб на правах ассистента, а до того успешно работал на юниорском уровне. Специалист отлично знаком с возможностями всех кандидатов.

В свою очередь, Зубов до начала текущего сезона никак не был вовлечён в молодёжный хоккей, работая с рижским «Динамо». Большую часть игроков ему только предстоит узнать на ближайшем сборе в начале декабря.

Между тем, во вторник на сайте ФХР был опубликован расширенный список команды на первенство планеты, в который попало 34 игрока. В ростере хватает как юных дебютантов, так и отностительно опытных исполнителей.

Например, 19-летний вратарь СКА Ярослав Аскаров принял участие уже в двух МЧМ, а в 2020-м даже завоевал серебро. На предыдущий турнир помимо голкипера из защитников ездили Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») и Кирилл Кирсанов (СКА).

Но наиболее представительной получилась линия нападения. Разумеется, главной звездой можно назвать 16-летнего Матвея Мичкова, недавно ставшего самым юным хоккеистом в истории сборной страны. Обращают на себя внимание и его партнёры по СКА Никита Чибриков, Кирилл Танков и Фёдор Свечков, задрафтованный летом «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером.

На месте и Данила Юров, регулярно получающий практику в стане лидера турнирной таблицы КХЛ магниторского «Металлурга», и ярко проявляющий себя в «Северстали» Никита Гуслистов, и Иван Зинченко, забросивший две шайбы в составе «Витязя»

После сбора молодёжка вылетит в канадский Ред-Дир и до 25 декабря продолжит готовиться в Канаде. При этом уже объявлен расширенный состав на МЧМ, который стартует 26-го числа.

Несмотря на то, что молодёжка пережила вторую смену главного тренера за относительно небольшой промежуток времени, для самих спортсменов это мало что меняет. Ведь Зубов и Браташ продолжают работать в команде, но только с перераспределением обязанностей.

С другой стороны, едва ли частые перестановки могут принести пользу, а вот послужить оправданием в случае неудачи — вполне. К сожалению, такая кадровая политика стал обыденной для ФХР. Ещё в сентябре схожим образом Знарок неожиданно был заменён на Алексея Жамнова в основной сборной.