Ларионов: не понимаю, что происходит в молодёжной сборной России
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- РИА Новости
«Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни в этой ситуации», — цитирует Ларионова РИА Новости.
Молодёжная сборная России соберётся 1 декабря на базе в Новогорске. После карантина и углублённого медицинского обследования с 4 по 14 декабря команда проведёт несколько двусторонних матчей, а также контрольную игру против «Витязя». 15 декабря команда Сергея Зубова вылетит в канадский Ред-Дир.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января.
Ранее Сергей Зубов возглавил молодёжную сборную России по хоккею.