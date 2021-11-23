Ларионов: не понимаю, что происходит в молодёжной сборной России

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов, ныне возглавляющий олимпийскую команду, прокомментировал назначение Сергея Зубова на пост наставника сборной для подготовки к МЧМ-2022.
Ларионов: не понимаю, что происходит в молодёжной сборной России
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

«Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни в этой ситуации», — цитирует Ларионова РИА Новости.

Молодёжная сборная России соберётся 1 декабря на базе в Новогорске. После карантина и углублённого медицинского обследования с 4 по 14 декабря команда проведёт несколько двусторонних матчей, а также контрольную игру против «Витязя». 15 декабря команда Сергея Зубова вылетит в канадский Ред-Дир.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января.

Ранее Сергей Зубов возглавил молодёжную сборную России по хоккею.

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