Зубов возглавил молодёжную сборную России по хоккею

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Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера молодёжной сборной России по хоккею.
Зубов возглавил молодёжную сборную России по хоккею
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Об этом сообщает пресс-служба ФХР. При этом бывший наставник команды Олег Браташ переведён на должность старшего тренера.

«Я готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на таком крупном турнире должно хватить. У нас хорошая и талантливая команда. Продолжаем подготовку в штатном режиме», — заявил Зубов.

Молодёжная сборная России соберётся 1 декабря на базе в Новогорске. После карантина и углублённого медицинского обследования с 4 по 14 декабря команда проведёт несколько двусторонних матчей, а также контрольную игру против «Витязя». 15 декабря команда Сергея Зубова вылетит в канадский Ред-Дир.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырёх наций.

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