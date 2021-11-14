Молодёжная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырёх наций

Молодёжная сборная России одержала победу на Турнире четырёх наций по хоккею в Швеции.

Россияне в Энгельхольме (Швеция) в заключительном матче турнира переиграли хозяев соревнований со счётом 5:2.

В составе российской команды дубль оформил Семён Демидов (23-я и 30-я минуты). Шайбы также забросили Илья Иванцов (16-я), Иван Мирошниченко (34-я) и Павел Тютнев (57-я).

Россия (9 очков) с тремя победами в трёх матчах завершила турнир в Швеции. Второе место заняла Финляндия (6), третье — Швеция (3), четвёртое — Чехия (0).

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею примет участие во втором этапе Евротура по хоккею в Москве.





