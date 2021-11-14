Дубль Воронкова, передача Мичкова и 38 сейвов Шугаева: как Россия обыграла Чехию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею добыла первую победу на Кубке Карьяла. В заключительном туре подопечные Сергея Зубова обыграли команду Чехии со счётом 5:2. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Воронков, оформивший дубль и отдавший голевой пас. Отличную встречу провёл голкипер Дмитрий Шугаев, совершивший 38 сейвов. 16-летний Матвей Мичков записал себе в актив одну результативную передачу.

В истории Кубка Карьяла ещё не было случая, чтобы сборная России уехала с первого этапа Еврохоккейтура без хотя бы одного выигранного матча. Даже если турнир начинался с двух поражений, закончить выступление обязательно удавалось на мажорной ноте. Нынешний розыгрыш не стал исключением — российской молодёжке в последний момент удалось порадовать себя победой над национальной командой Чехии.

Для чешских хоккеистов Евротур начинался так же неутешительно, как и для подопечных Олега Браташа и Сергея Зубова. Команда Филипа Пешана проиграла Швеции и Финляндии, пропустив в обоих матчах по четыре шайбы. Объяснить такое неудачное выступление можно было не самым оптимальным составом — в чешскую заявку вошли только три защитника из клубов КХЛ, причём из них до последнего дня доиграл только спартаковец Якуб Ержабек. Лукаш Клок из «Нефтехимика» на лёд так ни разу и не вышел, а Давиду Скленичке, сделавшему две голевые передачи, пришлось досрочно вернуться в «Йокерит».

Изменения по сравнению с субботней игрой произошли и в российской сборной. Зубов, принявший обязанности наставника от Браташа, не поменял только вторую тройку, в которой 16-летний Матвей Мичков и Артём Галимов организовали два гола шведам. В первой было решено сменить позицию капитану Дмитрию Воронкову и отправить его на левый фланг, а в центр между ним и Дмитрием Рашевским выпустить Марата Хуснутдинова. Не обошлось и без ротации в воротах — пропустивший четыре шайбы Ярослав Аскаров уступил место Дмитрию Шугаеву.

Со стартового вбрасывания россияне взяли курс на чужую зону, к чему чехи оказались не совсем готовы. Сдерживать первое звено пришлось ценой фола, и уже на второй минуте Лукаш Яшек получил малый штраф за нарушение на Хуснутдинове. Но чешский нападающий таким образом лишь ненамного отсрочил первый гол в матче. Подопечные Зубова прочно закрепились у ворот Штепана Лукеша, и вскоре Александр Елесин мощно бросил из левого круга вбрасывания — у российской сборной впервые на этом Кубке Карьяла получилось реализовать большинство.

Давление на чужие ворота после первой шайбы не уменьшилось, а попытки чехов перейти в наступление жёстко пресекались — после силового приёма Елесина Иржи Смейкал даже сломал конёк и на одной ноге покатился в раздевалку. Лишь во второй половине периода подопечные Пешана стали проверять реакцию Шугаева, но он каждый раз оправдывал доверие Зубова.

Спустя пять минут выбраться из своей зоны удалось Мичкову — он прорвался по левому краю, нанёс бросок и вернул шайбу после подбора, но партнёры не завершили этот опасный момент. Вскоре чехи снова подарили россиянам игру в большинстве и поплатились за это. Хуснутдинов отдал передачу Воронкову на пятачок, и капитан направил шайбу в сетку.

Второй период пришлось начинать в меньшинстве — за 16 секунд до перерыва удаление получил Шакир Мухамадуллин. Это испытание россияне выдержали без заметных усилий, а с возвращением защитника на лёд в ворота Лукеша влетела третья шайба. После ещё одного подбора Мичкова она застряла в амуниции голкипера, но Воронков сумел её отправить за «ленточку». Нацеленность сборной на чужие ворота не знала границ, и четвёртый гол не заставил себя ждать — на 32-й минуте Никита Тертышный завершил образцовую контратаку.

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До конца второй 20-минутки разрыв мог бы увеличиться и до пяти шайб, но в итоге на перерыв команды ушли при счёте 4:1. Воронков едва не оформил хет-трик, но бросил шайбу рядом со штангой, после чего сразу же был удалён за подножку. За 58 секунд до сирены чехи наконец-то распечатали ворота Шугаева, когда Михал Ржепик отвлёк на себя полкоманды, а шайбу бросил Матей Странски.

В третьем периоде сборная России перешла на энергосберегающий режим и уже не так активно лезла на чужие ворота, которые теперь защищал Петр Квача. Чехи не сразу, но обратили на это внимание и попытались спасти матч. Если бы у Давида Каше было чуть больше везения, это вполне могло бы произойти. Сначала чешский нападающий попал в перекладину, а через пару минут уже был точен при броске с острого угла. Этот момент воодушевил соперников и спровоцировал настоящий штурм на ворота Шугаева, усилившийся с уходом Квачи со льда. Всего за матч чехи нанесли 40 бросков, но с подавляющим большинством из них голкипер справился.

Попытки сборной Чехии отыграть две шайбы вовремя пресёк Галимов. Он улучил момент, чтобы откликнуться на передачу Воронкова, опередил в чужой зоне защитников и поразил пустую сетку. Гол хотел заработать и Мичков, но немного не попал в створ броском с собственного пятачка. Сборная России одержала победу со счётом 5:2 и впервые в олимпийском сезоне порадовала болельщиков. Следующее её появление состоится уже в рамках Кубка Первого канала, на котором команду возглавит Алексей Жамнов.