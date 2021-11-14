Плющев объяснил более слабое выступление россиян на Кубке Карьяла по сравнению с 2020 годом

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру национальной команды страны в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).
Плющев объяснил более слабое выступление россиян на Кубке Карьяла по сравнению с 2020 годом
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«Я думаю, что результат на табло, нет смысла его оценивать, все, кто смотрел матч, видели, что там и как. Почему в прошлом году молодёжный состав показал лучший результат? Тогда была цельная команда с определенными своими настроениями, политикой, которая приехала на Кубок Карьяла специально для того, чтобы получить игровую практику перед молодёжным чемпионатом мира, поскольку пандемия внесла определенные нюансы в подготовку. Сейчас же команда собрана частично из молодёжи, а частично из взрослых игроков, потому нет этой цельности», — цитирует Плющева ТАСС.

В заключительном туре Кубка Карьяла в 14 ноября сборная России сыграет с командой Чехии. В первых двух матчах россияне уступили Финляндии (0:3) и Швеции.

Ранее Третьяк отреагировал на лакросс-гол Мичкова в матче Кубка Карьяла со Швецией.

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