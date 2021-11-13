Третьяк отреагировал на лакросс-гол Мичкова в матче Кубка Карьяла со Швецией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своими впечатлениями от заброшенной шайбы Матвея Мичкова в матче Кубка Карьяла со Швецией (2:4).

«Когда Мичков забил свой супергол, то я искренне за него порадовался. Он молодец! В таком ответственном международном матче забросить шайбу в таком стиле. Это не только мастерство, а ещё и психология. Нападающий безупречно выполнил сложный технический элемент в очень нужный момент. Это классный, качественный гол. Им будут восхищаться во всех хоккейных странах. Матвей заслужил самых искренних эмоций и похвал», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Благодаря заброшенной шайбе в игре со шведами, 16-летний Мичков стал самым юным автором гола в истории сборной России.

Ранее Мичков заявил, что шайбу с матча со Швецией он забрал с собой на память.