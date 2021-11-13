Мичков: шайбу с матча со Швецией забрал на память

Форвард сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение от Швеции (2:4) и свою дебютную шайбу за национальную команду страны.

«В первом периоде у меня был момент, я должен был забрасывать. В моменте с голом шайба легла на крюк, всё сложилось идеально, решил попробовать так сделать. Главное, что нашей команде мой гол помог. У нас был эмоциональный подъём. По ходу матча мы разговаривали с партнёрами, как что делал, плюс тренерский штаб нам всё объяснил. У нашего звена получилось выполнить тренерскую установку. Шайбу с этого матча забрал на память. Я дома коллекционирую шайбы, не только свои, а просто с чемпионатов мира. Как научиться забивать лакросс-голы? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не помню, когда стало получаться. Но я много тренировался. Я получаю очень приличный опыт на Кубке Карьяла. Для всех молодых хоккеистов он очень важен, здесь много кандидатов на молодёжный чемпионат мира. С чехами надо выходить только на победу. Мечта попасть на Олимпиаду всегда есть. Я думаю, любой игрок мечтает об этом», — цитирует Мичкова Sport24.

16-летний Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России.

Ранее Бадюков назвал Мичкова будущим мирового хоккея.